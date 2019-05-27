Play-off yarı final ikinci maçında 2-0'ın rövanşında Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep'i 2-0 mağlup etti ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda iki takım skoru değiştiremezken mücadele penaltı atışlarına gitti. Gazişehir Gaziantep penaltı atışlarında Osmanlıspor'a 9-8 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı ve Adana Demirspor'u saf dışı bırakan Hatayspor'un rakibi oldu....



































