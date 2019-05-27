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1. Ligde Play-Off’un Adı Belli Oldu

1. LİGDE PLAY-OFF’UN ADI BELLİ OLDU

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında Gazişehir Gaziantep, penaltılarda Osmanlıspor'u 9-8 yenerek finalde Hatayspor'un rakibi oldu.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 01:20
Puan Ver : 1. Ligde Play-Off’Un Adı Belli Oldu(5/10)1

Play-off yarı final ikinci maçında 2-0'ın rövanşında Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep'i 2-0 mağlup etti ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda iki takım skoru değiştiremezken mücadele penaltı atışlarına gitti. Gazişehir Gaziantep penaltı atışlarında Osmanlıspor'a 9-8 üstünlük kurarak adını finale yazdırdı ve Adana Demirspor'u saf dışı bırakan Hatayspor'un rakibi oldu....

















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