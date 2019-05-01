Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamaları için Kahramanmaraş'tan yola çıkan işçilerin korkunç kazadan yarım saat önce bir tesiste verdikleri kahvaltı molasının görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da yapılacak olan 1 Mayıs kutlamaları için Kahramanmaraş'tan yola çıkan işçilerin kazadan yarım saat önce bir tesiste verdikleri kahvaltı molasında cep telefonu ile görüntülendi. Şanlıurfa'da meydana gelen feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaza sonrasında Hak-İş ve Memur-Sen başkanlarına taziyelerini iletti....



































