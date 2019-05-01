Bakırköy'de kutlanacağı açıklanan Dünya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Taksim'deki güvenlik önlemleri sürerken, Cumhuriyet Anıtı ve meydan çevresi barikatla çevrildi. İstanbul Valiliği'nin kararının ardından Taksim ve çevresinde barikatlarla güvenlik önlemi alındı. Cumhuriyet Anıtı ile Meydanın çevresi polisin aldığı güvenlik önlemiyle kapatıldı....



































