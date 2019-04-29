Muş'ta çiftçilik yapan Sertaç Güler, 1 milyon 216 bin TL hibe desteği alarak 2 bin 600 metrekare alan üzerinde 98 büyükbaş kapasiteli çiftlik kurdu. Güler, “Devlet desteği olmadan bu işletmeyi kurma şansımız yoktu“ dedi.