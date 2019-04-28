Aydın'ın Karpuzlu Belediyesinde seçimleri MHP'li Hilmi Dönmez, kazandı. Dönmez, belediyenin borçlarını tek tek açıkladı. 10 bin nüfuslu belediyenin toplam 10 milyon 350 bin lira borcu olduğu kaydeden Dönmez, anket şirketlerine de 143 bin TL borç olduğunu aktardı....



































