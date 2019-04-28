10 BİN NÜFUSLU BELEDİYENİN ANKET ŞİRKETİNE 143 BİN LİRA BORCU ÇIKTI
Aydın'ın Karpuzlu Belediyesinde seçimleri MHP'li Hilmi Dönmez, kazandı. Dönmez, belediyenin borçlarını tek tek açıkladı. 10 bin nüfuslu belediyenin toplam 10 milyon 350 bin lira borcu olduğu kaydeden Dönmez, anket şirketlerine de 143 bin TL borç olduğunu aktardı....
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