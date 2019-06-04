Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Lübnan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Bahreyn ve Cezayir olmak üzere 10 ülke bugün Ramazan Bayramı'nı kutluyor. Adı geçen 10 ülkede yetkili merciler tarafından yapılan açıklamalarda, Ramazan ayının son günü olarak 3 Haziran Pazartesi gününün tespit edildiği ve 4 Haziran Salı günü ise şevval ayının ilk günü, yani bayram olduğu duyuruldu.

Kaynak: haberinburada....