102 YAŞINDAKİ KADIN, 92 YAŞINDAKİ ODA ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ
Fransa'nın Aisne bölgesindeki Chézy-sur-Marne kasabasındaki huzurevinde, 102 yaşındaki kadın 92 yaşındaki oda arkadaşını öldürdü. Otopside yaşlı kadının ölüm nedeninin yüzüne aldığı darbeler olduğu ortaya çıktı.
Fransa'nın Aisne bölgesindeki Chézy-sur-Marne kasabasındaki huzurevinde 92 yaşındaki bir kadın öldürüldü. Cinayet şüphelisinin 102 yaşındaki oda arkadaşı olduğu bildirildi.
Kaynak: haberinburada....
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