Çin'de 11 yaşındaki çocuğun üzerine sıcak çorba atan saldırgan kadın hamile olduğu için yasalar gereği ceza almadı. Olay anının görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin'de ismi Ren olarak açıklanan 28 yaşındaki kadın, çalıştığı mekanda ailesi ile yemek yiyen 11 yaşındaki kız çocuğunun üzerine kaşığı masaya vurarak ses çıkardığı için sıcak çorba fırlattı. Çocuğun vücudunda yanıklar oluşurken, polis tarafından gözaltına alınan saldırgan kadın, Çin kanunları hamile kadınlara ceza vermeyi engellediği için serbest bırakıldı.

Kaynak: haberinburada....