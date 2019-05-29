11 YAŞINDAKİ KIZ ANNESİNİN SCOOTERINI ÇALMAK İSTEYEN HIRSIZI YUMRUKLAYARAK KAÇIRDI
Arjantin'de 11 yaşındaki bir kızın, annesinin scooterını çalmaya çalışan hırsızı yumruklayarak kaçırdığı görüntüler sosyal medyayı salladı.
Olay Buenos Aires eyaletinde yer alan Zarate şehrinde meydana geldi. Yerel saat ile 2130'da meydana gelen olay güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: haberinburada....
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