12 MAÇTA 54 GOL ATIP, HİÇ GOL YEMEDEN ŞAMPİYON OLDULAR
Zonguldak'ta U16 Liginde mücadele eden Sarayspor, 12 maçta 54 gol atıp hiç gol yemeyerek şampiyon oldu.
6 takımın yer aldığı U-16 Ligi A Grubu'nda mücadele eden Sarayspor, play-off maçında Ereğli Belediyespor'u 6-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. U-16 Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Sarayspor, 12 maçta 54 gol atıp, kalesinde hiç gol görmeyerek büyük bir başarıya imza attı.
Kaynak: haberinburada....
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