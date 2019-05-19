Zonguldak'ta U16 Liginde mücadele eden Sarayspor, 12 maçta 54 gol atıp hiç gol yemeyerek şampiyon oldu.

6 takımın yer aldığı U-16 Ligi A Grubu'nda mücadele eden Sarayspor, play-off maçında Ereğli Belediyespor'u 6-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. U-16 Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Sarayspor, 12 maçta 54 gol atıp, kalesinde hiç gol görmeyerek büyük bir başarıya imza attı.

Kaynak: haberinburada....