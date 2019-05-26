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13 Yaşındaki Çocuk Babasının Silahıyla 4 Yaşındaki Kardeşini Öldürdü

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK BABASININ SİLAHIYLA 4 YAŞINDAKİ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Polis babasının beylik tabancasıyla oynayan 13 yaşındaki çocuk, 4 yaşındaki kardeşini vurdu. Talihsiz çocuk olay yerinde hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarih : 26 Mayıs 2019, 10:50
Puan Ver : 13 Yaşındaki Çocuk Babasının Silahıyla 4 Yaşındaki Kardeşini Öldürdü(10/10)6

Isparta'da, polis memuru olan M. E,nöbet dönüşü evine giderek tabancasını bırakıp uymaya gitti. Babasının tabancasıyla oynayan Y....

















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