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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Yapılan Hatalı Geçişler İçin Af Getiren Teklif Yarın Meclis’e Geliyor

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDEN YAPILAN HATALI GEÇİŞLER İÇİN AF GETİREN TEKLİF YARIN MECLİS’E GELİYOR

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçiş yapan sürücülere gelen cezalarının affıyla ilgili yasa teklifi yarın Meclis'te görüşülecek. Yapılacak düzenleme ile söz konusu cezalar affedilecek.

Tarih : 21 Mayıs 2019, 18:30
Puan Ver : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’Nden Yapılan Hatalı Geçişler İçin Af Getiren Teklif Yarın Meclis’E Geliyor(7/10)3

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçiş yapan sürücülere uygulanan cezaların affını öngören yasa teklifi, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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