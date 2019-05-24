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15 Yaşındaki Genç, Av Tüfeği İle Öz Çekim Yapmak İsterken Kendini Vurdu

15 YAŞINDAKİ GENÇ, AV TÜFEĞİ İLE ÖZ ÇEKİM YAPMAK İSTERKEN KENDİNİ VURDU

Şanlıurfa'da av tüfeği ile özçekim yapmak isteyen 15 yaşındaki genç, tüfek kazara ateş alınca kendini vurdu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun tedavisi sürüyor.

Tarih : 24 Mayıs 2019, 17:30
Puan Ver : 15 Yaşındaki Genç, Av Tüfeği İle Öz Çekim Yapmak İsterken Kendini Vurdu(10/10)6

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Erdoğan Ç. (15), av tüfeği ile özçekim yapmak isterken kendini vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastanede tedavi altına aldı....

















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