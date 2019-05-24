15 YAŞINDAKİ GENÇ, AV TÜFEĞİ İLE ÖZ ÇEKİM YAPMAK İSTERKEN KENDİNİ VURDU
Şanlıurfa'da av tüfeği ile özçekim yapmak isteyen 15 yaşındaki genç, tüfek kazara ateş alınca kendini vurdu. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun tedavisi sürüyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Erdoğan Ç. (15), av tüfeği ile özçekim yapmak isterken kendini vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastanede tedavi altına aldı....
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