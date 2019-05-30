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150 Yıl Sonra Görülen ’Kandamlası’ Bitkisine Özel Koruma
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150 yıl sonra görülen ’kandamlası’ bitkisine özel koruma

150 YIL SONRA GÖRÜLEN ’KANDAMLASI’ BİTKİSİNE ÖZEL KORUMA

Giresun ve Gümüşhane'de, 1867 yılında tespit edilerek Türkiye endemik bitki türü literatürüne giren ve 150 yıl aradan sonra 2 yıl önce Giresun'da yeniden görülen 'kandamlası' bitkisi için koruma eylem planı uygulanıyor.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 19:40
Puan Ver : 150 Yıl Sonra Görülen ’Kandamlası’ Bitkisine Özel Koruma(7/10)3

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi ile Gümüşhane kırsalında, 1867 yılında Rus doğa bilimcisi ve tarihçi Pyotr Aleksandroviç Çihaçov tarafından tespit edilen ve Türkiye endemik bitki türü olarak literatüre giren 'kandamlası', o tarihten sonra kayda alınamadı. Yörede 'horoz gülü' ve 'sarı dağ gülü' olarak varlığı bilinen bitki, 150 yıl aradan sonra iki yıl önce mayıs ayında, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç....

















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