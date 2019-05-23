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150 Yıllık Hayal Olan Filyos Limanı’Nın Yüzde 80’İ Tamamlandı
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150 Yıllık Hayal Olan Filyos Limanı’nın Yüzde 80’i Tamamlandı

150 YILLIK HAYAL OLAN FİLYOS LİMANI’NIN YÜZDE 80’İ TAMAMLANDI

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı. Karadeniz'in en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı ile kuze

Tarih : 23 Mayıs 2019, 15:50
Puan Ver : 150 Yıllık Hayal Olan Filyos Limanı’Nın Yüzde 80’İ Tamamlandı(9/10)5

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından “Anadolu'da Genel Üretim Raporu“ doğrultusunda planlanan Filyos Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 23 bin dekarlık ve Endüstri Bölgesi ilan edilen alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak....

















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