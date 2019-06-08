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16 Asırlık Tarihi İstanbul Surları ’Tehlike’ Altında
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16 asırlık tarihi İstanbul surları ’tehlike’ altında

16 ASIRLIK TARİHİ İSTANBUL SURLARI ’TEHLİKE’ ALTINDA

İstanbul'un fethinin sembolleri arasında yer alan ve dünyanın en uzun tarihi eserleri arasında gösterilen İstanbul surları, “istilacı“ bitkilerin tehdidi altında.

Tarih : 08 Haziran 2019, 15:00
Puan Ver : 16 Asırlık Tarihi İstanbul Surları ’Tehlike’ Altında(5/10)1

İstanbul'un fethinin sembolleri arasında yer alan ve dünyanın en uzun tarihi eserleri arasında gösterilen İstanbul surları, “istilacı“ bitkilerin tehdidi altında. Bu bitkilerin tarihi yapılara verdiği zarar üzerine çalışmalar yaptıklarını belirten İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr....

















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