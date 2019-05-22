Gürcistan'ın Kaspi kentinde 16 yaşındaki bir anne 7 aylık bebeğini boğarak öldürdü. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada annenin suçu kabul ettiği ifade edildi. Genç annenin 13 ila 17 yıl arasında ceza alacağı öngörülüyor....



































