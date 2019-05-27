Kuzey Marmara Otolu Bağlantı Yolları Projesi kapsamında Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı'ndan otoyol geçirilmesine onay verildi. Proje için 17 bin ağaç kesilecek.

Kuzey Marmara Otoyolu projesi için önemli bir tabiat güzelliği tahrip edilecek. Gebze'de bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda bulunan 17 bin ağaç, otoyol projesi için kesilecek.

Kaynak: haberinburada....