1987 MODEL ARACINA YAPTIĞINI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMIYOR
Nevşehir'de üniversite öğrencisi olan 19 yaşındaki Tuncay Şahbaz 6 bin liraya aldığı otomobili 8 bin lira harcayarak adeta yeniden tasarladı. Şahbaz'ın aracına turistler büyük ilgi gösterirken aracı durdurup fotoğraf çekmek isteyen bile oluyor.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Beden Eğitimi bölümü öğrencisi olan 19 yaşındaki Tuncay Şahbaz 6 bin liraya aldığı 1987 model otomobili üzerinde yaptığı çalışmalar sonrasında adeta otomobili yeniden yaptı. 6 bin liraya aldığı otomobile 8 bin lira masraf yaparak, boya, krom detaylar, geri görüş kamerası, Nuri Alço kornası, merkezi otomatik kilit ve bir çok özellik yapan Şahbaz'ın otomobiline yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.
Kaynak: haberinburada....
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