2 AYRI ANKET ŞİRKETİNDEN 23 HAZİRAN TAHMİNİ: İMAMOĞLU ÖNDE GİDİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 23 Haziran'da yapılacak. CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım sahada seçim çalışmasını yürütüyor. Optimar Araştırma Şirketi ve MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi, seçmenin nabzını tuttu....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Çocukların Kavgası İki Aile Arasında Büyüdü! Kavga Ettikleri Ailenin Evini Ateşe Verdiler
- Eskort Sitesinden Tanıştığı Kadını, Transseksüel Olduğunu Öğrenince Parke Taşıyla Dövdü
- Son Dakika! Chp Milletvekili Kazım Arslan, Hayatını Kaybetti
- Ters Laleleri Koparıp Götüren 3 Kişiye 180 Bin Tl Para Cezası Kesildi
- Ortaköy’De Dehşeti Yaşayan Sırp Model, Sevgilisinden Kaçıp Polise Sığındı!
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- S-400 Ve F-35 Krizi: Abd Yeni Türk Pilotlara F-35 Eğitimi Vermeme Kararı Aldı
- Paris’Te 200 Bin Euro’Luk Kuyumcu Soygunu Kamerada
- Kendisini Aldatan Eşini, Kızının Gözleri Önünde Vurarak Öldürdü
- Yemek Sırasında Cam Masa Patladı! Aile Üyeleri Kabusu Yaşadı
- Putin: Rusya ’Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’Ndan Çekilecek
Bu Haberle İlgili Yorumlar