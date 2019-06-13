2 BİN BİTCOİN KAYBEDEN ÇİNLİ YATIRIMCI İNTİHAR ETTİ
Kripto para birimleri analiz şirketi BTE.TOP'un CEO'su Hui Yi, müşterilere ait 2 bin Bitcoin'i kaybedince intihar etti.
Çin merkezli kripto para birimleri analiz şirketi BTE. TOP'un ortak kurucusu ve CEO'su Hui Yi, kaldıraçlı işlemlerde şirketin müşterilerine ait 14 milyon dolar değerinde 2 bin Bitcoin'i kaybetmesinin ardından intihar etti.
Kaynak: haberinburada....
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