Kripto para birimleri analiz şirketi BTE.TOP'un CEO'su Hui Yi, müşterilere ait 2 bin Bitcoin'i kaybedince intihar etti.

Çin merkezli kripto para birimleri analiz şirketi BTE. TOP'un ortak kurucusu ve CEO'su Hui Yi, kaldıraçlı işlemlerde şirketin müşterilerine ait 14 milyon dolar değerinde 2 bin Bitcoin'i kaybetmesinin ardından intihar etti.

Kaynak: haberinburada....