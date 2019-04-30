2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ FECİ KAZA SONRASI ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. Çarpışma anı kameralara saniye saniye yansırken kaza sonrası yol adeta savaş alanına döndü.
Kocaeli'de 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kameraların anbean kaydettiği kazada, seyir halinde olan Eşref Demir idaresindeki otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Ö. yönetimindeki otomobile çarptığı görülüyor....
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