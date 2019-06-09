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200 bin kişilik ilçenin 5 günde 2 milyon oldu!

200 BİN KİŞİLİK İLÇENİN 5 GÜNDE 2 MİLYON OLDU!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Ramazan Bayramı tatili ve Kiraz Festivali nedeniyle tarihinin en kalabalık dönemlerini yaşıyor. Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla start alan festival nedeniyle şehirde adım atılacak yer kalmazken, nüfusu 200 bin olan i

Tarih : 09 Haziran 2019, 13:50
Puan Ver : 200 Bin Kişilik İlçenin 5 Günde 2 Milyon Oldu!(7/10)3

Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ve 55'inci Uluslararası Kiraz Festivali nedeniyle İstanbul başta olmak üzere birçok çevre illerden Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya büyük kaçış başladı. Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte Süleymanpaşa halk plajları tatilcilerle dolup taştı. Bayram tatili sürerken, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından görkemli bir açılışla start alan 55'inci Kiraz Festivalinde günü birlik tatilcilerin de gelmesiyle kentin 200 bin olan nüfusu milyonlara katlandı....

















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