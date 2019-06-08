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28’İnci Kattan Düşen Hukuk Öğrencisinin Ölümünde İntihar Şüphesi!
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28’inci kattan düşen hukuk öğrencisinin ölümünde intihar şüphesi!

28’İNCİ KATTAN DÜŞEN HUKUK ÖĞRENCİSİNİN ÖLÜMÜNDE İNTİHAR ŞÜPHESİ!

Yalnız yaşadığı 28'inci kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatı kaybeden hukuk fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler'in intihar ettiği üzerinde duruluyor. Psikolojik sorunları olduğu ve yaşadığı evde antidepresan ilacının bulunduğu belirtilen Güle

Tarih : 08 Haziran 2019, 16:10
Puan Ver : 28’İnci Kattan Düşen Hukuk Öğrencisinin Ölümünde İntihar Şüphesi!(7/10)3

Ankara'da, hukuk fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler (23) yalnız yaşadığı 28'inci kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İntihar ettiği tahmin edilen Güler'in, olaydan önce Instagram'dan dünyaca ünlü Piyanist Fazıl Say'ın Aşık Veysel'in 'Kara Toprak' adlı eserinden esinlenerek bestelediği piyano solosunu takipçileriyle paylaştığı belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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