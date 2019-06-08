Yalnız yaşadığı 28'inci kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatı kaybeden hukuk fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler'in intihar ettiği üzerinde duruluyor. Psikolojik sorunları olduğu ve yaşadığı evde antidepresan ilacının bulunduğu belirtilen Güle