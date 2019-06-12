Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımlanan yazısını kaleme almadan önce üç anket şirketinin yöneticisiyle konuştuğunu belirtti ve 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimde iki 'K'nın öne çıktığını söyledi. Selvi'nin aktardığına göre Konsensus Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Sarı, ortak canlı yayının belirleyici görüşünde. Genar Başkanı İhsan Aktaş, Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir ve Sarı, kararsız seçmenin üzerinde durdu....



































