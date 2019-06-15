3 Ay Önce Eşini Kaybeden Demet Akbağ, Ödül Töreninde Gözyaşlarına Boğuldu
Sırp Model Tanja Djukic, Türk Sevgilisinden Dayak Yediğini İddia Ederek Şikayetçi Oldu
Oscar Ödüllü Oyuncu Mira Sorvino, Tecavüze Uğradığını İtiraf Etti
Hayranların İsteği Üzerine Kusursuz Cinayet, Filminin Çekimlerine Başlandı
8 Ay Önce Babasını Kaybeden Demi Rose’Un Annesi De Hayatını Kaybetti
Esra Erol’A 5 Yıl Hapis İstemiyle Dava Açıldı!
Tiyatro Sanatçısı Enis Fosforoğlu Kalp Krizi Geçirdi!
Volkan Demirel’Den İlginç Sosyal Medya Paylaşımları
Kediyi Suni Teneffüsle Hayata Döndüren Kahraman Belediye İşçisi O Anları Anlattı
Belediyenin Temizlik Personeli Kestiği Otlar Araca Zarar Vermesin Diye Aracın Üzerini Örttü
Karaman’Da Fuhuş Operasyonu: 1’İ Kadın 5 Gözaltı
Fenerbahçe’Den Mariano Hamlesi!
Güvercin Almak Ev Almaktan Bile Daha Zor! İşte Duyanları Şaşkına Çeviren Şartlar
Son Dakika! Hsk, İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları Hakkında Soruşturma Başlattı
Qatar Airways Türkiye’De Kabin Görevlisi Arıyor
Kongo’Da 1400’E Yakın Kişinin Ölümüne Neden Olan Salgın Uganda’Ya Sıçradı
İngiltere, Wikileaks’İn Kurucusu Julian Assange’In Abd’Ye İadesini Onayladı
Daha Küçük Ve Güvenli Olan 100 Ve 200 Euroluk Banknotlar Piyasaya Sürüldü
Thy’Nin Rüya Uçağının İlk Seferine Çıkacağı Tarih Belli Oldu
Umman Körfezi’Nde Petrol Yüklü İki Tankerin Patlama Anına Ait Görüntüler Ortaya Çıktı

3 ay önce eşini kaybeden Demet Akbağ, ödül töreninde gözyaşlarına boğuldu

3 AY ÖNCE EŞİNİ KAYBEDEN DEMET AKBAĞ, ÖDÜL TÖRENİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Geçtiğimiz Mart ayında eşini trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ, dün akşam katıldığı ödül töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.

Tarih : 15 Haziran 2019, 00:10
Puan Ver : 3 Ay Önce Eşini Kaybeden Demet Akbağ, Ödül Töreninde Gözyaşlarına Boğuldu(7/10)3

Oyuncu Demet Akbağ, dün akşam Quality ödül törenine katıldı. Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü alan Demet Akbağ, tören öncesi gazetecilerle sohbet etti. 13 Mart'ta eşi Zafer Çika'yı trafik kazasında kaybeden Akbağ, gecenin ilerleyen saatlerinde duygu dolu anlar yaşadı....

















Etiketler: 3  Ay  Önce  Eşini  Kaybeden  Demet  Akbağ  Ödül  Töreninde  Gözyaşlarına  Boğuldu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER