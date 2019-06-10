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3. kattan aşağıya atılan yeni doğmuş bebeği alt kattaki komşu kurtardı

3. KATTAN AŞAĞIYA ATILAN YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİ ALT KATTAKİ KOMŞU KURTARDI

Çin'de vicdansız bir annenin 3. kattaki evinin penceresinden aşağı attığı bebek alt kattaki balkona düştü. Alt kattaki komşu tarafından kurtarılan bebeğin durumunun iyi olduğu belirtilirken vicdansız anne gözaltına alındı.

Tarih : 10 Haziran 2019, 18:10
Puan Ver : 3. Kattan Aşağıya Atılan Yeni Doğmuş Bebeği Alt Kattaki Komşu Kurtardı(7/10)3

Çin'in Changsha şehrinde 22 yaşındaki bir anne nikah dışı doğurduğu erkek bebeğini doğurduktan hemen sonra göbek bağını kesip üçüncü katta bulunan penceresinden aşağı attı. Talihsiz bebeğin ağlamalarını alt komşusu duydu ve bebeği hastaneye götürerek hayatını kurtardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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