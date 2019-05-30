3 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA İLAÇ DAYAĞI KAMERADA
Bursa'da bir kadın, ilacını içmeyen 3 yaşındaki çocuğu dövdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa'da bir kadın ilacını içmeyen 3 yaşındaki çocuğu feci şekilde hırpaladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: haberinburada....
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