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30’dan Fazla İtfaiye Aracıyla Müdahale Edilen Yangın Saatlerdir Kontrol Altına Alınamıyor

30’DAN FAZLA İTFAİYE ARACIYLA MÜDAHALE EDİLEN YANGIN SAATLERDİR KONTROL ALTINA ALINAMIYOR

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kimyasal malzemelerin de bulunduğu bir tekstil fabrikası alevlere teslim oldu. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar, gökyüzünü kaplarken itfaiye ekipleri saatlerdir süren yangına 30'dan fazla araçla müdahale ediyor.

Tarih : 27 Nisan 2019, 09:40
Puan Ver : 30’Dan Fazla İtfaiye Aracıyla Müdahale Edilen Yangın Saatlerdir Kontrol Altına Alınamıyor(5/10)1

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, içerisinde kimyasal malzemelerin de bulunduğu bir tekstil fabrikası alev alev yanıyor. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına, çok sayıda itfaiye ekibi 30'dan fazla araçla müdahale ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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