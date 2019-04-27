Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kimyasal malzemelerin de bulunduğu bir tekstil fabrikası alevlere teslim oldu. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar, gökyüzünü kaplarken itfaiye ekipleri saatlerdir süren yangına 30'dan fazla araçla müdahale ediyor.