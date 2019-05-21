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4 Akademisyeni Öldüren Bayar ve Azmettirici Eski Eşi Hakkında 4’er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

4 AKADEMİSYENİ ÖLDÜREN BAYAR VE AZMETTİRİCİ ESKİ EŞİ HAKKINDA 4’ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

4 Akademisyeni öldüren Volkan Bayar ve eski eşi Aylin Y. hakkında iddianame kabul edildi. Sanıklar için 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Tarih : 21 Mayıs 2019, 18:00
Puan Ver : 4 Akademisyeni Öldüren Bayar Ve Azmettirici Eski Eşi Hakkında 4’Er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi(10/10)6

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi binasına 4 akademisyeni öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar ile onu azmettirdiği iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y. hakkında hazırlanan iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkemece kabul edilen iddianamde Saadet Aylin Y....

















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