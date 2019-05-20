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4 Kişiyi Diri Diri Yakan Cani Konuştu: Hepsi Arkadaşımdı, Pişmanım

4 KİŞİYİ DİRİ DİRİ YAKAN CANİ KONUŞTU: HEPSİ ARKADAŞIMDI, PİŞMANIM

Beyoğlu'nda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangını çıkartan cani adam hakim karşısına çıktı. Amacının kimseyi öldürmek olmadığını söyleyen cani, “Hepsi benim arkadaşımdı. Pişmanım.“ dedi.

Tarih : 20 Mayıs 2019, 14:30
Puan Ver : 4 Kişiyi Diri Diri Yakan Cani Konuştu: Hepsi Arkadaşımdı, Pişmanım(7/10)3

Beyoğlu'nda 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangını çıkarttığı iddia edilen şüpheli ilk kez hakim karşısına çıktı. Amacının kimseyi öldürmek olmadığını öne süren sanık, “Hepsi benim arkadaşımdı. Pişmanım....

















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