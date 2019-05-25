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4 Yıldır Restorasyon Çalışmaları Nedeniyle Kapalı Olan Sümela Manastırı, Ziyarete Açıldı
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4 Yıldır Restorasyon Çalışmaları Nedeniyle Kapalı Olan Sümela Manastırı, Ziyarete Açıldı

4 YILDIR RESTORASYON ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KAPALI OLAN SÜMELA MANASTIRI, ZİYARETE AÇILDI

4 yıldır devam eden restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olan Sümela Manastırı 4 yıl aradan sonra tekrar ziyarete açıldı. Manastır, ay sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Tarih : 25 Mayıs 2019, 17:00
Puan Ver : 4 Yıldır Restorasyon Çalışmaları Nedeniyle Kapalı Olan Sümela Manastırı, Ziyarete Açıldı(8/10)4

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı'nın restorasyonu tamamlanan ilk etabı, 4 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı. Sabah erken saatlerde bölgeye gelen turist kafileleri, manastırı ziyaret etmeye başladı. Manastır, ay sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek....

















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