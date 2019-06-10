5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİLER 56 İLE 269 LİRA ARASINDA ZAM ALACAK
Bayram ikramiyesini geçtiğimiz hafta alan emekliler, şimdi de Temmuz zammına kilitlendi. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek olan emekliler, aynı ay içinde yeni maaşlarını hesabında görecek....
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