Mersin'de su kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde su kanalına düşen 5 yaşındaki Seyyid Mustafa Selim, dengesini kaybederek su kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: haberinburada....