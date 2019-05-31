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5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA İSTİSMARDA BULUNAN SAPIK İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU


5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan sapık için istenen ceza belli oldu
Tarih : 31 Mayıs 2019, 19:50
Puan Ver : 5 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismarda Bulunan Sapık İçin İstenen Ceza Belli Oldu(9/10)5

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu için gözaltına alınan Pakistan uyruklu M. V. hakkında 18 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi....

















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