Yalova'da, 57 gün önce evden çıkan ve ailesinin bir daha haber alamadığı 2 çocuk babası gencin cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Yalova'da ekipler, 57 gün önce evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Murat Durmaz'ın geçtiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Kameralardan sonuç alamayan ekipler, 57 gün sonra dere yatağında bulunan bir telefonla yeniden harekete geçti. 2 çocuk babası gencin cesedi dere yatağında bulundu....



































