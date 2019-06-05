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7 yaşındaki kızı üvey anne şiddetinden arkadaşları kurtardı!

7 YAŞINDAKİ KIZI ÜVEY ANNE ŞİDDETİNDEN ARKADAŞLARI KURTARDI!

Adana'da üvey annesi tarafından darp edildiği öne sürülen 7 yaşındaki kız çocuğu, markete giderken sesleri duyan kız çocuklarının polisi aramasıyla kurtarıldı. Gözaltına alınan anne serbest bırakıldı, baba şikayetçi olmadı, küçük kız yuvaya yerleştirildi.

Tarih : 05 Haziran 2019, 10:30
Puan Ver : 7 Yaşındaki Kızı Üvey Anne Şiddetinden Arkadaşları Kurtardı!(9/10)5

Adana'da üvey annesinden şiddet gördüğü iddia edilen 7 yaşındaki A. B. T....

















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