8 ASIRLIK ÇATALOLUK KİLİSESİ DEFİNECİLERİN SALDIRISI NEDENİYLE YOK OLMAK ÜZERE
Sivas'ın Suşehri'nde, 8 asırlık Çataloluk kilisesi, definecilerin verdiği tahribat yüzünden tamamen yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya.
Sivas'ın Suşehri ilçesi sınırları içerisinde yer alan 8 asırlık Çataloluk kilisesi, definecilerin verdiği tahribat yüzünden tamamen yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Defineciler, Sivas'ın Suşehri ilçesi Çataloluk köyünde bulunan tarihi kiliseyi tahrip etmeye deva ediyor.
Kaynak: haberinburada....
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