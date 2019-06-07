Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Tevfik Göksu'ya bir vatandaş “8 aydır iş bulamıyorum“ diyerek dert yanarken, Göksu vatandaşa elinin tersiyle “git“ işareti yaptı.

Kaynak: haberinburada. ....