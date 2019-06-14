ABD ve İngiltere'nin son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden biri olan 24 yaşındaki Rose, annesini kaybettiğini Instagram sayfasından duyurdu. Yaklaşık 8 ay önce babasını kaybeden model, 63 yaşındaki annesi Christine'i de kaybettiğini açıkladı.

“HUZUR İÇİNCE UYU ANNE“

Sosyal medya hesabından acı haberi paylaşan Rose, “Cennet bir melek kazandı....



































