8.5 SANTİMLİK BİSİKLETİYLE HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Taksim Meydanı'nda hünerlerini sergileyen Rus turist, ürettiği 8.5 santimlik bisikletle gerçek bisikletlerle yarıştı. Herkesi şaşkına çeviren Rus turist, çeşitli ebatlardaki bisikletleri yaklaşık bin euroya sattığını söyledi.
Rusya'dan İstanbul'a gelen Sergey Daskevshig'in yaptığı 8. 5 santimlik bisikletleri Taksim Meydanı'nda sergiledi.
Kaynak: haberinburada....
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