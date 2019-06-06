90 GÜN HAPİS CEZASI ALDI, MAHKEME BİNASINDAN KOŞARAK FİRAR ETTİ
ABD'de bir adam, çıkarıldığı mahkemede dolandırıcılık suçundan 90 gün hapse çarptırıldığını öğrenince, mahkeme binasından koşarak firar etti.
ABD'nin Michigan eyaletindeki Oakland şehrinde bulunan Rochester Hills mahkeme binasında meydana gelen olayda, bir adam, çıkarıldığı mahkemede, hakim tarafında dolandırıcılık gerekçesiyle 90 gün hapis cezasına çaptırıldığını öğrendiği sırada, arkasını dönerek uzaklaşmaya başladı.
Kaynak: haberinburada. ....
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