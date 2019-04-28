Süper Ligde 30. haftanın kritik maçında Fenerbahçe sahasında 10 kişi kaldığı maçta 90+6. dakikada attığı golle Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Tribünlerden ilk kez Ali Koç'a tepki gösterilirken, Koç'un 90+6. dakikada gelen gol anındaki hali görenleri

Fenerbahçe'nin. 90+6'da gelen beraberlik golü Kadıköy'de büyük sevinç yarattı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Sarı-lacivertli yöneticiler, birbirlerine sarılıp, golü kutlarken Başkan Ali Koç'un hiç sevinmemesi ve başının önüne eğik kalması dikkatlerden kaçmadı....



































