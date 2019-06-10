İzlanda'da A Milli Takım'a yapılan büyük saygısızlığın sebebi ortaya çıktı. İzlanda'da yayın yapan Morgunbladid'e göre Türkiye kafilesinin bekletilme sebebi, İzlanda'ya yapılan uçuşun onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan yapılması.