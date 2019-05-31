A MİLLİ TAKIM’DA CENK TOSUN ŞOKU! 1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
A Milli Takım'da Yunanistan ile oynanan maçta sakatlanan Cenk Tosun kadrodan çıkarıldı. Golcü oyuncunun sahalardan 1 ay uzak kalacak.
A Milli Takım'da Yunanistan ile oynanan maçta sakatlanan Cenk Tosun kadrodan çıkarıldı. Golcü oyuncunun sahalardan 1 ay uzak kalacak.
Kaynak: haberinburada....
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