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A Milli Takım’In İzlanda Uçağında Büyük Fedakarlık!
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A Milli Takım’ın İzlanda uçağında büyük fedakarlık!

A MİLLİ TAKIM’IN İZLANDA UÇAĞINDA BÜYÜK FEDAKARLIK!

A Milli Takım'ın İzlanda'ya gittiği uçakta büyük bir fedakarlık yaşandı. Futbolcular ve yöneticiler ayrı iki uçakla İzlanda'ya gidebilir hatta aktarma yapmaları bile gerekebilirdi. Ancak devreye Şenol Güneş girdi.

Tarih : 10 Haziran 2019, 14:00
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Takım içerisindeki bütünleşmenin, başarı için fedakarlığın bir örneği de İzlanda deplasmanına giderken yaşandı. Bu önemli karşılaşma için iki ayrı uçakla gidilecekti. Futbolcular ayrı, yöneticiler ise ayrı uçakla uzun bir yol geçirecekti....

















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