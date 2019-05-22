A MİLLİ TAKIM’IN OYNAYACAĞI İKİ HAZIRLIK MAÇININ HAKEMLERİ AÇIKLANDI
A Milli Futbol Takımımızın, hem Yunanistan hem de Özbekistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının hakemleri açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nın 30 Mayıs'ta Yunanistan ile oynayacağı hazırlık maçının hakemleri belli oldu.
Kaynak: haberinburada. ....
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