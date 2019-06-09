A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 3 maçta aldığı 3 galibiyetle liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Grupta 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başaran A Milli Takım'da Merih Demiral ve Kaan Ayhan'ın savunmanın göbeğindeki uyumu dikkatlerde

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle savunmanın göbeğini emanet ettiği Kaan ve Merih, gösterdikleri performansla alkış topladı. Güneş'in oynadıkları uyumlu futbolla beğenin kazanan ikiliyi kalan maçlarda da bozması beklenmiyor. Kaan ve Merih'in stoperde görev aldığı maçlarda deplasmanda Arnavutluk'u geçen Milliler, iç sahada da Moldova ve Fransa engellerini kayıpsız geçti....



































