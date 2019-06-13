A Milli Futbol Takımının İzlanda'ya deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçın rövanşının Mersin'de oynanaması için kent yöneticileri ve vatandaşlar kampanya başlattı. Mersin'de çeşitli yaş kategorilerinde 15 milli maç oynanırken, 14 galibiyet ve 1 beraberlik al

Mersin'de kent yöneticileri ve vatandaşlar, başlattıkları sosyal medya kampanyası ile Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım'da oynanacak Türkiye-İzlanda rövanş karşılaşmasını Mersin'e taşımayı hedefliyor. 2013 Akdeniz Oyunları başta olmak üzere farklı branşlarda çok sayıda Uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan ancak A Milli Futbol Takımını resmi bir müsabakada ağırlama fırsatı bulamayan Mersin, gözünü 14 Kasım'da Euro 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki İzlanda rövanş maçına çevirdi. Mersinliler ve kent yöneticileri, bu maçın FIFA ve UEFA standartlarındaki 25 bin 534 seyirci kapasiteli Mersin Arena Stadyumu'nda oynanması için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı....



































