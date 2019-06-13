A MİLLİLERİN BU ŞEHİRDE MAĞLUBİYETİ YOK! KAMPANYA BAŞLATTILAR
A Milli Futbol Takımının İzlanda'ya deplasmanda 2-1 mağlup olduğu maçın rövanşının Mersin'de oynanaması için kent yöneticileri ve vatandaşlar kampanya başlattı. Mersin'de çeşitli yaş kategorilerinde 15 milli maç oynanırken, 14 galibiyet ve 1 beraberlik al
Mersin'de kent yöneticileri ve vatandaşlar, başlattıkları sosyal medya kampanyası ile Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım'da oynanacak Türkiye-İzlanda rövanş karşılaşmasını Mersin'e taşımayı hedefliyor. 2013 Akdeniz Oyunları başta olmak üzere farklı branşlarda çok sayıda Uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan ancak A Milli Futbol Takımını resmi bir müsabakada ağırlama fırsatı bulamayan Mersin, gözünü 14 Kasım'da Euro 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki İzlanda rövanş maçına çevirdi. Mersinliler ve kent yöneticileri, bu maçın FIFA ve UEFA standartlarındaki 25 bin 534 seyirci kapasiteli Mersin Arena Stadyumu'nda oynanması için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Çavuşoğlu’Ndan Abd’Nin S-400 Mektubuna Tepki: Türkiye Aldığı Karardan Vazgeçmez
- Sıcaklardan Bunalan İki Genç Kanala Kurdukları Çarşaftan Hamakla Serinlediler
- Chp’Li Altay’Dan ’Ortak Yayın’ İddiası: Soruların Bir Havuzda Hazırlanması Teklif Edildi
- Son Dakika! Hastanede Klima Ünitesi Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı
- Köpek Kuduz Çıktı, Köy 6 Ay Boyunca Karantinaya Alındı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe, Kolarov’A 2,8 Milyon Euro Teklif Etti!
- Beşiktaş’In İstediği Peniel Mlapa İçin Vvv-Venlo’Dan Resmi Açıklama Geldi!
- Beşiktaş, Dorukhan İçin Gelen 9 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
- Mbappe’Den Real Madrid Açıklaması
- Altay Bayındır, Kosova’Da Yaşanan Gerginliği Anlattı: Hoş Olmayan Bir Yaklaşım Vardı
DÜNYA HABERLERİ
- Abd`de Bütçe Mayıs Ayında Tarihin En Yüksek Açığını Verdi
- Caniler, Borcunu Ödemeyen Adamın Kızını Kaçırıp Gözlerini Oydu
- Kaçırılan Okul Servisindeki Kahraman Çocuklara İtalyan Vatandaşlığı Verildi
- Okulda Büyük Vahşet! Ön Sırada Oturmak İsteyen Arkadaşlarını Öldürdüler
- Hollanda Hükümetinin Yasaklamadığı ’Pedofil El Kitabı’ Mahkemelik Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar