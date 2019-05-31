Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ABD ile ilişkilerde yarattığı gerilim sürüyor. Türkiye, ABD'ye, “Bu konuda bir ortak komisyon kuralım F-35 savaş uçakları bu sistemden nasıl etkilenir bu komisyon değerlendirsin“ demişti. ABD'nin Türkiye'nin ortak komisyon kurulsun teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi....



































